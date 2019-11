Dan Petrescu: "Meritam victoria cu Lazio. Avem șanse foarte mici cu Celtic" Dan Petrescu, antrenorul echipei CFR Cluj, spune ca echipa sa ar fi meritat sa câștige jocul cu Lazio, disputat joi seara, la Roma, în penultima runda din grupa E a Europa League, și încheiat cu scorul de 1-0 în favoarea italienilor, scrie Mediafax.

"Daca te iei dupa numarul de ocazii, trebuia sa câștigam. Asta este fotbalul. Am avut foarte multe ocazii și meritam victoria, chiar daca ne trebuia numai un punct. Au fost doua reprize total diferite. În prima, Lazio a fost mult mai buna, ne-am vazut limitele noastre. În a doua repriza, echipa a reacționat… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

