Stiri pe aceeasi tema

- Dupa victoria obținuta luni in etapa cu numarul 3, Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) a terminat primul cea de-a patra etapa a Turului Franței (ediția cu numarul 110), desfașurata pe o distanța de 182 kilometri, intre Dax și Nogaro.

- Dan Petrescu (55 de ani), antrenorul celor de la Jeonbuk Hyundai Motors, a obținut prima victorie in campionat de la instalarea pe banca tehnica a sud-coreenilor, 2-0 in fața lui Jeju, intr-o partida din runda cu numarul 20 din K League 1. Este al doilea succes consecutiv pe care „Bursucul” il leaga…

- Jeonbuk, echipa antrenata de Dan Petrescu (55 de ani), a invins-o pe Gwangju, 4-0, și s-a calificat astfel in semifinalele Cupei din Coreea de Sud. Cu 4 zile in urma, Gwangju ii stricase debutul „Bursucului” la noua echipa, invingandu-l in campionat cu 2-0. Dan Petrescu și Jeonbuk și-au luat revanșa…

- Italianul, care ultima data a pregatit-o pe Mantova, cu care a retrogradat in Serie D, il inlocuiește pe banca tehnica a CFR-ului pe Dan Petrescu, tehnician care a plecat in Coreea de Sud, la Jeonbuk.„Bine ai revenit in Gruia, Andrea Mandorlini. Țelul clubului nostru de a continua ascensiunea avuta…

- E sigur: Dan Petrescu, 55 de ani, va fi noul antrenor al celor de la Jeonbuk. „Bursucul” va caștiga 1,2 milioane de dolari pe sezon in Coreea de Sud. Petrescu urmeaza sa fie prezentat ca noul antrenor al celor de la Jeonbuk Hyundai Motors, cea mai titrata echipa din Coreea de Sud. SuperDan și-a incheiat…

- Nelu Varga ar fi ajuns la o ințelegere cu Dan Petrescu și il lasa sa plece, pentru ca va cumpara doi jucatori și ii va transfera in Coreea de Sud.”Bursucul” mai avea contract pe inca un sezon in Gruia, iar pentru a pleca trebuia sa achite clauza de reziliere. Dan Petrescu va putea pleca acum in Coreea…

- Rasturnare de situație la CFR Cluj! Dan Petrescu pare tentat sa ramana, deși in presa din Coreea de Sud s-a scris ca antrenorul roman va prelua formația Jeonbuk Hyundai de pe data de 11 iunie. „Bursucul” așteapta o intalnire cu Neluțu Varga in care sa lamureasca situația. Dan Petrescu, discurs misterios…

- Mai multe surse confirma ca Dan Petrescu a semnat cu cei de la Jeonbuk, echipa din prima liga a Coreei de Sud. „Bursucul” va fi inlocuit in Gruia de italianul Cristiano Bergodi, care nu si-a prelungit contractul cu Sepsi OSK.Mutarea lui Petrescu a fost confirmata de Dario Focardi, jurnalist specialist…