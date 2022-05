FC Argeș - CFR Cluj 0-6 | Dan Petrescu, antrenorul campioanei, nu e pe deplin mulțumit nici dupa cea mai categorica victorie din cariera lui de antrenor in Liga 1. „Chiar daca scorul arata foarte bine, nu a fost un meci perfect, am facut multe greșeli pe care trebuie sa le reparam pentru meciurile cu Craiova și FCSB. Chiar am facut greșeli, dar, per total, jucatorii merita felicitați pentru atitudine, au tot ce au avut mai bun”, a declarat Petrescu la Look Sport+. ...