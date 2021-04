Stiri pe aceeasi tema

- Edi Iordanescu (42 de ani), antrenorul lui CFR Cluj, a comentat remiza alba cu Universitatea Craiova. Antrenorul campioanei l-a „ințepat” pe Gigi Becali, finanțatorul de la FCSB, care se plange deseori de arbitrajele din campionat. Cronica meciului Universitatea Craiova - CFR Cluj, AICI „Un 0-0 viu,…

- Lansat in fotbalul mare de Craiova, Ionut Rada si-a castigat respectul renumele la alte echipe. Una dintre acestea este CFR Cluj, viitoarea adversara a Universitatii din jocul de duminica, de la ora 21.30, de pe stadionul „Ion Oblemenco”, si totodata una dintre contracandidatele Stiintei in lupta pentru…

- Campioana Romaniei, CFR Cluj, viitoarea adversara a Universitatii Craiova are de dat explicatii la comisiile FRF. Mai exact, fostul antrenor secund al lui Dan Petrescu, Valeriu Bordeanu (44 de ani), a decis sa depuna memoriu la Comisia de Licentiere, intrucat nu si-a primit toti banii, fara sa precizeze…

- CS Universitatea Craiova a invins-o pe UTA, scor 2-0, in primul meci al etapei cu numarul 28 din Liga 1. UTA Arad a pierdut partida de pe stadionul Ion Oblemenco și a ajuns la trei infrangeri consecutive fara gol marcat in Liga 1, in fața echipelor care se lupta pentru caștigarea campionatului: 0-1…

- Universitatea Craiova s-a impus la limita, scor 1-0, vineri seara, pe stadionul „Ion Oblemenco“, in fața echipei FC Hermannstadt. La finalul intalnirii, cei doi antrenori și-au expus concluziile. Ambii au considerat ca tabela nu „minte“. Ciobotariu: „Șansa nu a fost de partea noastra!“ Tehnicianul sibienilor,…

- Comisia Centrala a Arbitrilor a anuntat brigada care va oficia partida dintre Universitatea Craiova si FC Hermannstadt. Disputa va avea loc vineri, 19 februarie, de la ora 20.30, pe stadionul „Ion Oblemenco” si va conta pentru etapa 24 din Liga 1. Astfel, CCA l-a desemnat arbitru central pe Horatiu…

- Comisia Centrala a Arbitrilor a anuntat brigada care va oficia partida din Banie, dintre Universitatea Craiova si FC Arges. Astfel, CCA l-a numit pe Andrei Florin Chivulete (Bucuresti) sa arbitreze vineri, de la ora 20.00, pe stadionul „Ion Oblemenco“. Acesta va fi ajutat la cele doua linii de Andrei…

- Mijlocasul formatiei Univer s itatea Craiova , Vladimir Screciu, a prefatat partida cu FC Arges, programata maine, de la ora 20.00, pe stadionul „Ion Oblemenco“. Acesta a afirmat ca se asteapta la un joc dificil, dar ca alb-albastrii vor da totul pentru victorie si pentru reabilitarea in fata suporterilor.…