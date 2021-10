Stiri pe aceeasi tema

- Se implinesc anul acesta 380 de ani de la aducerea la Iași a binecuvantatelor moaște ale Sfintei Parascheva. Cuvioasa noastra draga și sfanta ne-a ocrotit in suferința, ne-a mangaiat in durere, ne-a daruit nenumarate bucurii adanci. Anul acesta, pelerinii vin la Iași și pentru a-i marturisi Sfintei…

- Reprezentanții Bisericii Ortodoxe Romane au transmis un punct de vedere privind desfașurarea marșului Iași Pride 2021 al comunitații LGBTQ locale Mesajul vorbește de „pericolul disoluției” familiei și contesta „duhul lumii”. In fața pacatului, raspunsul este pocaința Am luat act cu adanca durere ca…

- Saptamana 13 – 19 septembrie este la Cinematograful Ateneu saptamana premierelor, iar cinefilii sunt așteptați la cele mai noi filme lansate pe marile ecrane. Biletele pot fi achiziționate de pe www.cinemaiasi.ro sau de la casieria Ateneului Național din Iași. Sala mare a Ateneului este deschisa la…

- Fosta numar 1 mondial Garbine Muguruza s-a îndragostit pur și simplu de România iar la începutul lunii iulie a vizitat din nou țara noastra. Prietena cea mai buna a sportivei a facut-o atât de atașata de aceste locuri, iar sportiva din Spania a povestit cum a ajuns în România…