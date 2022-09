Stiri pe aceeasi tema

- Teatrului Municipal ”Matei Vișniec” Suceava gazduiește marți, 6 septembrie, ora 17:00 vernisajul expoziției de arta fotografica a artistului Sebastian Luca Vasile. Evenimentul este organizat cu prilejul sarbatoririi Zilelor Europene ale Patrimoniului 2022, Ediția a XXVIII-a in Romania, cat și a unui…

- Sa vorbim despre circul cu nunta, AUR și George Simion, nu are rost sa evitam subiectul, nu e doar mondenitate, acolo s-a aratat ceva ce exista deja: potențialul unui naționalism pagubos, care va avea un cuvant greu de spus pe aici. De unde-s banii? In primul rand, orice poveste buna (ca e film, ca…

- Compania „Piper Theater” din New York aduce pe scena teatrului din Suceava piesa „The Lincoln Dress”. Spectacolele vor avea lor vineri, 12 august și sambata, 13 august, de la ora 20:00, la Teatrul Municipal „Matei Vișniec” din Suceava. Textul și punerea in scena a acestui spectacol au fost concepute…

- Maine se da startul, in Timișoara, unui super-maraton de avanpremiere, filme multi-premiate și un cine-concert in cadrul celei de-a 13-a ediții a Caravanei TIFF Unlimited. In perioada 26 – 31 iulie cinefilii vor putea savura, in aer liber, la Gradina de Vara Capitol și in interior, la Cinema Victoria,…

- Dan Negru nu se teme se mearga in vacanța in Egipt alaturi de familia sa, dupa incidentul in care un rechin a omorat o romanca. Prezentatorul de la Kanal D a ales aceasta destinație de mai multe ori. Dupa intamplarea nefericita cand rechinul Mako a ucis o romanca din Suceava, mulți oameni se tem sa…

- EDEN Fundația in parteneriat cu Primaria Municipiului Suceava, Alianța Franceza și Teatrul Municipal "Matei Vișniec", prezinta Freddie Bryant"s Kaleidoscope Trio, intr-un concert de jazz susținut de celebrul chitarist newyorkez Freddie Bryant. Master in chitara clasica și ...

- 25 de echipaje s-au inscris deja la „Sanzienele copiilor", maraton-festival cultural și filantropic pentru copii și tineret, eveniment ce va avea loc vineri, 24 iunie 2022, incepand cu ora 15:00, la Teatrul Municipal „Matei Vișniec". Este vorba de elevi de la Centrul ...

- In contextul manifestarilor liturgice, culturale, educaționale și misionare organizate cu prilejul Hramului Sfantului Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava, Inspectoratul Școlar Județean Suceava, in parteneriat cu Arhiepiscopia Sucevei și Radauților, prin sectoarele Educațional-Teologic, Cultural…