- Autoritațile de la Timișoara s-au intrecut in balbe la conferința de presa organizata dupa tragedia de pe strada Miorița, unde doi copii și mama unuia dintre ei au murit intoxicați in urma unei dezinsecții. ”Ne pare rau, nu s-a putut mai repede”, au declarat oficialii ISU. 1. Autoritațile nu știu de…

- Europarlamentarul Maria Grapini il ataca dur pe primarul Timișoarei, Nicolae Robu, dupa ce, ieri, acesta nu a putut fi contactat de presa pentru a da declarații cu privire la tragedia din blocul de pe strada Miorița. Grapini spune ca reacția primarului este una rușinoasa. Trebuie spus ca primaria…

- Sambata la ora 9.25, pe strada Mioriței 8 din Timișoara, o ambulanța adusa de un apel la 112 ia un copil de 3 ani și-l duce la spitalul de copii. Cauza internarii menționata de medici: diabet. In aceeași zi, la ora 14.10, alte doua salvari vin pentru doua persoane care acuzau varsaturi și amețeala. …

- Dupa ce vestea nenorocirii care i-a lovit pe locatarii unui bloc de pe strada Miorița din Timișoara s-a raspandit, primarul Nicolae Robu a postat pe Facebook un anunț referitor la cele intamplate. The post Reacția primarului Nicolae Robu dupa tragedia din blocul unde au murit doi copii și o femeie appeared…

- Intr-o postare pe pagina sa socializare, primarul Timișoarei incearca sa paseze responsabilitatea pentru tragedia produsa in blocul de pe strada Miorița, nr. 8, pe seama locatarilor imobilului, sugerand ca vina le aparține. ”Primaria nu are nicio implicare in ceea ce s-a intamplat, NU PRIMARIA…

- Primarul Nicolae Robu a avut o prima reactie dupa tragedia de la Timisoara, unde au murit doi copii si mama unuia dintre ei. Intr-o postare pe Facebook, Robu transmite condoleante familiilor, cere pedepsirea drastica a vinovatilor si ii „inteapa” pe cei „fara o minima constiinta”.

