Europarlamentarul Dan Motreanu (PNL) afirma ca Marcel Ciolacu ar trebui sa isi depuna mandatul de premier daca proiectul prin care pretinde ca sunt eliminate pensiile speciale ale parlamentarilor e respins la CCR. Motreanu afirma ca aceste pensii au fost instituite printr-o lege din 2015, semnata si de Ciolacu in calitate de initiator, si ca proiectul de eliminare a lor votat luni de Parlament este in mod intentionat neconstitutional. In acest context, el critica amenintarile cu excluderea lansate de liderul partidului Nicolae Ciuca la adresa parlamentarilor PNL care nu voteaza proiectul. ”Este…