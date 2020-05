Stiri pe aceeasi tema

- Dupa o lupta lunga și epuizanta cu boala (despre care a și scris, cum altfel, o carte), antropologul și profesorul Vintila Mihailescu a incetat din viața, la varsta de 68 de ani, anunța Scena9....

- Patru romani s-au ales cu dosar penal in Italia pentru ca nu au respectat zona de carantina impusa de autoritațile din nordul țarii. Ei au incercat sa evite controlul polițiștilor și au traversat un camp pe jos.

- Greta Thunberg si sora ei, Beata Ernmann, au anuntat marti seara decesul bunicului lor pe conturile lor de Twitter si de Instagram. "Odihneste-te in pace", a scris Ernman, in timp ce Greta i-a adus un omagiu lui Olof, mentionand ca acesta a fost "unul dintre cei mai mari actori suedezi", cu peste…

- Trimisul special al AGERPRES, Cristian Lupascu, transmite: Cei 120 de militari romani din Detasamentul de elicoptere "Carpathian Pumas" care participa la misiunea de mentinere a pacii din Mali au primit, marti, medalii din partea Organizatiei Natiunilor Unite (ONU) in cadrul unei ceremonii desfasurate…

- In perioada 3 – 8 martie, la Casa Carții din Pitești, are loc Targul producatorilor și comercianților romani. In cadrul targului veți gasi produse de toate tipurile și oferte speciale de sezon: suveniruri, jachete, confecții, tricotaje, lenjerie de corp, incalțaminte de piele, marochinarie, haine de…

- Doi turisti romani au fost la un pas de inec in fluviul Dunarea, in aceasta dupa amiaza.Potrivit presei centrale, a fost vorba despre o ambarcatiune care s a rasturnat si astfel, exista riscul ca aceasta sa se scufunde.Cei doi turisti au fost salvati de Politia de Frontiera din Galati.Acestia, la sosirea…

- Marea isi cere tributul. Este un adevar cu care te nasti si cresti, intr un oras situat la malul marii, si unul pe care ajungi sa il traiesti, daca esti navigator si ai nesansa sa iti vezi colegi, prieteni ori sa auzi de simple cunostinte inghitite de nemiloasele ape. Si mai trist inca este faptul ca,…