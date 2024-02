Stiri pe aceeasi tema

- A aparut și rezultatul expertizei psihiatrice pentru Dan Ilie Morega, fost prefect de Gorj, prins de patru ori la volan fara permis. In urma expertizei, medicii l-au declarat inapt pentru a conduce masina in urmatoarele sase luni. Cu toate acestea, Dan Ilie Morega iși va putea face o reevaluare dupa…

- Fostul prefect al județului Gorj, Dan Ilie Morega, ar fi avut discernamantul redus cand a condus autovehicule. Este decizia Comisiei de evaluare din cadrul Secției Psihiatrie a Spitalului Județean de Urgența Targu Jiu. IPJ Gorj a solicitat evaluarea medicala a fostului deputat de Gorj, vizat in trei…

- Comisia de expertiza din cadrul Spitalului Județean de Urgența Targu Jiu a stabilit ca Dan Ilie Morega (78 de ani), fostul prefect al județului Gorj și deputat PNL, are discernamantul diminuat și nu are dreptul de a se urca la volan.

- Fostul prefect și parlamentar de Gorj, Dan Ilie Morega, a fost internat la secția psihiatrie a Spitalului Județean de Urgența din Targu Jiu pentru o expertiza de specialitate. Masura a fost dispusa de polițiștii din Targu Jiu, dupa ce Morega a fost prins, de 4 ori in ultimele doua saptamani la volan,…

- Fostul prefect și parlamentar de Gorj, Dan Ilie Morega, a fost internat la secția Psihiatrie a Spitalului Județean de Urgența din Targu Jiu. Masura a fost dispusa de polițiștii din Targu Jiu, dupa ce Morega a fost prins, de 4 ori in ultimele doua saptamani la volan, deși avea dreptul de conducere anulat.…

- Fostul prefect de Gorj, Dan Ilie Morega, a fost prins din nou in trafic fara permis de conducere. Este a patra oara in ultimele doua saptamani. Are deja trei dosare penale deschise și risca inca unul.

- Polițiștii au oprit pentru control in trafic, in localitatea Ciocmani, un tanar de 18 ani, din Nușfalau care conducea un autoturism, in data de 7 februarie, fara a avea permis. Acesta a imprumutat mașina de la un barbat de 38 de ani, din comuna Babeni. Pe numele conducatorului auto a fost deschis un…

- Un vrancean a obținut incuviințarea instanței sa achite ca la banca o amenda penala primita ca pedeapsa pentru o infracțiune pe drumurile publice. Gasit vinovat pentru conducerea unui vehicul fara permis de conducere și obligat sa achite in total 1.800 de lei, vranceanul a realizat la distanța de cateva…