Dan Diaconescu se întoarce, dar nu pe micile ecrane! Îl puteți vedea contracost Dan Diaconescu se intoarce, dar nu pe micile ecrane! Fostul patron al Oglinda TV (OTV) va putea fi vazut pe device-uri, caci, dupa condamnarea sa, a primit interdicția ca, timp de 10 ani și jumatate, ii este interzis sa apara la televizor ori sa vorbeasca in public. Dan Diaconescu pare ca a gasit o cale sa se faca auzit, ca protagonist in propriul serial-”Pandemia”, pe platforma DD Home Cinema. Noua aplicație a ziaristului care a fost eliberat din din detenție in urma cu patru ani, se vrea similara cu deja consacratele Netflix ori HBO Plus. Dan Diaconescu se intoarce, iar acest fapt il promoveaza… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

