Dan Diaconescu revine in forța in politica! Fostul om de televiziune, care a fost trimis in judecata pentru sex cu minore, se afla pe listele partidului Alianța Romanilor Digitali. Dan Diaconescu va candida la alegerile europarlamentare din acest an, chiar daca are in continuare probleme cu legea . Fostul om de televiziune, trimis in judecata pentru sex cu minore, se va afla pe lista partidului Alianța Romanilor Digitali, formațiune politica fondata de Sorin Voinea. Dan Diaconescu revine in forța in politica Dan Diaconescu nu are voie sa candideze și sa fie ales in Romania, dupa ce a fost condamnat…