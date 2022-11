Fostul patron OTV, Dan Diaconescu, traverseaza o perioada prospera, cel puțin așa putem concluziona dupa ce paparazzii Click! l-au surprins cu un bolid de lux in zona Herastrau, unde a luat masa la un restaurant de fițe, alaturi de un prieten. Dan Diaconescu este intr-o forma de zile mari! Fostul șef OTV și-a scos la […] The post Dan Diaconescu o duce ca un adevarat mogul TV! Uite cum a descins dintr-un bolid de lux, ultimul racnet first appeared on Suceava News Online .