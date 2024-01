Stiri pe aceeasi tema

- La eveniment sunt așteptați sa participe specialiști in drept, personalitați ale vieții sociale și politice, jurnaliști și președinți și reprezentanți ai partidelor politice parlamentare și extraparlamentare precum și reprezentanții Alianței Blocul Suveranist Roman – BSR, in calitate de organizatori…

- „Sunt foarte multi de daca pentru a ajunge in situatia de a ocupa aceasta functie extrem de importanta in arhitectura europeana. Evident ca ar fi onorat si important pentru Romania sa aiba un reprezentant la acest nivel, dar pentru a se indeplini acest lucru e nevoie de foarte multe lucruri”, a declarat,…

- Adrian Nastase propune modificarea Constituției Romaniei, in contextul alegerilor din 2024 , respectiv alegerile parlamentare si alegerile prezidentiale . Fostul premier Adrian Nastase a declarat, marti, ca, in contextul alegerilor simultane, pentru presedinte si Parlament, ar trebui sa se demareze…

- Președintele AUR, George Simion, a anunțat ca sambata, 16 decembrie, a fost primit de Papa Francisc intr-o audiența privata și a publicat o fotografie pe contul personal de Facebook. Cristian Tudor Popescu a scris luni ca Simion nu se afla pe lista de audiențe de sambata, de la Vatican.Duminica, AUR…

- Nr. 487 din 15 decembrie 2023COMUNICAT DE PRESA privind Conferinta de inchidere a proiectului"PATROL Dezvoltarea conceptului de patrulare comuna de politie a drumurilor din zona de frontiera dintre Republica Moldova si Romania"Cod EMS ENI: 2SOFT 4.3 167 In perioada 14 15 decembrie 2023, la Vaslui, s…

- Romania se indreapta spre momentul in care va avea 86 la suta energie produsa din surse regenerabile iar restul din surse cu emisii reduse de carbon, a anunțat președintele Klaus Iohannis. Șeful statului roman a facut acest anunț cu prilejul participarii sale la Conferința COP28 a ONU, care se desfașoara…

- Aceasta a fost o intrebare-cheie la care s-au oferit raspunsuri in cadrul evenimentului de final al proiectului Erasmus + “FACILITATE-AI: Guidelines for facilitating the learning of Artificial Intelligence (AI) by School Students of Grades 7-12”, proiect identificat la nivel european 2021-1-CY01-KA220-SCH-000032567…