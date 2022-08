Dan Cămârzan, milionarul care se credea Dumnezeu, pus în libertate la doi ani după ce și-a ucis bunica Dan Camarzan, afaceristul brașovean care și-a ucis bunica in 2019, a fost pus in libertate de judecatori. Barbatul era internat intr-un spital de psihiatrie dupa ce medicii au stabilit ca nu a avut discernamant. Dan Camarzan, afaceristul care susținea ca este trimisul lui Dumnezeu pe Pamant, a fost pus in libertate de judecatori, dupa doi ani petrecuți intr-un spital de psihiatrie. Milionarul și-a ucis bunica in urma cu doi ani, insa anchetatorii au stabilit ca acesta nu avea discernamant in momentul in care a comis teribila fapta și ca nu poate fi tras la raspundere din punct de vedere penal.… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

