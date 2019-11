Stiri pe aceeasi tema

- Prezidențiabilul USR-PLUS, Dan Barna, susține ca mizeaza pe o mobilizare fara precedent in diaspora și este convins ca in final rezultatele l-ar putea aduce pe locul II, in fața Vioricai Dancila.”Este un record istoric fara precedent in diaspora și asta ne da speranțe. Sunt optimist in privința…

- A doua parte a anului continua intr-un ritm bun pentru toți cei trei constructori premium din Germania. Audi, BMW și Mercedes-Benz au raportat vanzari in creștere in luna octombrie, cea mai importanta dintre aceastea fiind trecuta in dreptul producatorului din Ingolstadt. In luna octombrie, Audi a comercializat…

- In ultimele decenii, s-a remarcat o tendința de creștere a producției globale de cereale, in special a marilor culturi. Producția mondiala de grau a crescut cu 23% in ultimii 15 ani, iar cea de porumb cu 57%. Consumul a urmat aceeași tendința, in general, insa s-a menținut sub dinamica producțiilor,…

- Bursa japoneza a inchis sedinta de luni in scadere cu 0,16%, pe fondul ingrijorarilor cu privire la urmatoarea runda de discutii comerciale intre SUA si China, potrivit Agerpres.Indicele principal Nikkei-225 a ajuns la valoarea de 21.375,25 puncte, in scadere cu 34,95 puncte comparativ cu…

- Topul firmelor ajunge la cea de-a XXVI-a ediție. Evenimentul este cel mai important eveniment de afaceri la nivelul județului Covasna, iar festivitatea de premiere va avea loc in data de 10 octombrie, la o sala de evenimente din Sfantu Gheorghe. Pregatirile au inceput deja, a anunțat ieri, in cadrul…

- Consumul final de energie electrica in primele sapte luni ale anului in curs a fost de 32,556 miliarde de kWh, cu 0,3% mai mare fata de perioada corespunzatoare a anului 2018, in conditiile in care iluminatul public a inregistrat o crestere cu 12,5%, iar consumul populatiei a urcat cu 19,4%, releva…

- Presedintele Organizatiei de Femei a Partidului Social Democrat, europarlamentarul Rovana Plumb, a declarat vineri ca PSD creste in sondaje, iar acest lucru ii sperie pe adversarii politici, a caror "singura...

- Presedintele Organizatiei de Femei a Partidului Social Democrat, europarlamentarul Rovana Plumb, a declarat vineri ca PSD creste in sondaje, iar acest lucru ii sperie pe adversarii politici, a caror "singura arma" ar fi jignirile. "Guvernul PSD a schimbat in bine imaginea Romaniei. Suntem a doua tara…