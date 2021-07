Stiri pe aceeasi tema

- Reputatul istoric Adrian Cioroianu anunța ca dosarul Roșia Montana are peste 90% șanse de a fi inclus pe lista patrimoniului UNESCO. Pe de alta parte, Adrian Cioroianu rastoarna ceea ce se știa in privința... Citește AICI ce mit SPULBERA profesorul Adrian Cioroianu in privința includerii Roșiei…

- Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, a declarat, luni, ca dosarul Rosia Montana va fi discutat la UNESCO pe 25 iulie si ca va pleda pentru "ceea ce inseamna binele patrimoniului", dar a mentionat ca va primi un mandat din partea Guvernului pentru a prezenta pozitia Romaniei. "Ministerul Culturii…

- Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, a declarat, luni, ca dosarul Rosia Montana va fi discutat la UNESCO pe 25 iulie si ca va pleda pentru "ceea ce inseamna binele patrimoniului", dar a mentionat ca va primi un mandat din partea Guvernului pentru a prezenta pozitia Romaniei. "Ministerul…

- Premierul Florin Cițu a anunțat ca decizia privind Roșia Montana va fi luata in cadrul coaliției de guvernare. Eu nu am cerut retragerea proiectului, repunerea dosarului la UNESCO a fost facuta de premierul Ludovic Orban, a precizat Florin Cițu.„Domnul Nazare a prezentat poziția ministerului in ședința…

- Premierul Florin Citu a declarat, luni, ca deocamdata nu s-a luat o decizie cu privire la Rosia Montana, urmand ca discutiile sa se reia la viitoarea sedinta a coalitiei de guvernare. "Rosia Montana s-a discutat. Inca nu s-a luat o decizie. Vom discuta din nou la urmatoarea sedinta de coalitie",…

- Dan Barna a precizat luni ca USR PLUS sustine in continuare listarea dosarului Rosiei Montana in patrimoniul UNESCO si va mentine acest punct de vedere la discutiile din coalitie, indiferent daca va exista o propunere alternativa.

- Dupa 3 ani de la momentul in care zona miniera istorica din Muntii Apuseni ar fi trebuit sa fie inclusa in Patrimoniul Mondial, Rosia Montana ajunge din nou in atentia UNESCO. In iulie 2018, Romania, prin Guvernul PSD – ALDE, a solicitat amanarea inscrierii Rosiei Montana pe lista situarilor culturale…

- Rosia Montana, din nou in atentia UNESCO pentru inscrierea pe lista Patrimonului Mondial. Cand se va lua decizia Dupa trei ani de la momentul la care zona miniera istorica din Muntii Apuseni ar fi trebuit sa fie inclusa in Patrimoniul Mondial, Rosia Montana ajunge din nou in atentia UNESCO.. In iulie…