Stiri pe aceeasi tema

- Imagini scandaloase in aceasta seara in București: pacienți de la Spitalul Foișor, abia operați, au fost trimiși acasa. Mulți dintre aceștia au fost ridicați direct din paturile de la Terapie Intensiva și predați in strada membrilor familiei. Spitalul Foișor devine spital COVID.

- Vei putea merge in vacanța oriunde in țara. Autoritațile nu intenționeaza sa ceara dovada vaccinarii impotriva Covid pentru calatoriile interne. A spus-o chiar premierul Florin Cițu. Pe de alta parte, vice-premierul Dan Barna spunea ieri ca persoanele vaccinate ar putea avea acces la evenimente publice.…

- Furie mare in randul bucurestenilor, vineri dimineata, cand s-au trezit in fata usilor inchise ale statiile de metrou. Sinducalistii condusi de Ion Radoi, fost deputat PSD, au intrat in greva fara avertisment, sustinand ca lupta pentru drepturile lor. Greva a izbucnit a doua zi dupa ce conducerea…

- Premirul Florin Cițu, vicepremierul Dan Barna, ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu și șeful DSU, Raed Arafat s-au adunat astazi la sediul Ministerului de Interne pentru a discuta pe tema paturilor de la ATI. In urma creșterii masive a numarului de cazuri de infectari Covid-19 in Romania, cele mai multe…

- Reteaua MedLife a identificat primele cazuri de infectare cu tulpina sud africana in Romania. E vorba despre doua cazuri dintr un lot de 93 de probe analizate aleatoriu. Una dintre probe provine de la un pacient din Bucuresti, iar cealalta este a unei persoane din Pitesti, conform unui comunicat de…

- Mahler: Romania se confrunta cu valul trei al epidemiei de coronavirus. Presiunea pe Terapia Intensiva COVID din București este foarte mareBeatrice Mahler spune ca Romania deja se confrunta cu valul trei al epidemiei de coronavirus datorita creșterii bruște a numarului de cazuri de COVID-19.„Afirmația…

- Președintele Klaus Iohannis (61 de ani) a fost vaccinat impotriva Covid-19, astazi, la Spitalul Militar din București. Momentul a marcat startul celei de-a doua etape de vaccinare, dedicata persoanelor cu grad ridicat de risc. Romania incepe asta faza secunda a vaccinari impotriva Covid-19, cea dedicata…

- Secretarul de stat Raed Arafat, 56 de ani, șeful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, se vaccineaza anti-covid luni, 11 ianuarie, impreuna cu personalul din cadrul DSU, a anunțat Ministerul Afacerilor Interne, intr-un comunicat.Operațiunea de vaccinare este programata sa inceapa la ora 12.00,…