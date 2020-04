Stiri pe aceeasi tema

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, declara ca exista analize care arata ca varful epidemiei de COVID-19 este asteptat in Romania in perioada 22-26 aprilie, insa aceste date se pot modifica. Arafat sustine ca masurile de preventie vor trebui mentinute si dupa ce varful…

- Un numar de 1.479 de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare au fost plasate in carantina institutionalizata de la intrarea in vigoare a Ordonantei Militare nr. 2 si pana in prezent, a informat sambata Grupul de Comunicare Strategica.De asemenea, 53 de persoane aflate in carantina…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat ca Romania a intrat recent in cea mai grea etapa a epidemiei de coronavirus si a avertizat ca urmeaza saptamani critice pentru toti romanii si in special pentru sistemul de sanatate de la noi din tara. Seful statului atrage atentia inca o data ca este nevoie de…

- Dan Barna anunța miercuri, pe Facebook, ca parlamentarii USR au inaintat o scrisoare deschisa președintelui Klaus Iohannis, premierului Ludovic Orban și ministrului Mediului prin care le solicita sa stopeze taierile de paduri pe perioada starii de urgența. „Pentru situații excepționale avem nevoie…

- Presedintele USR, Dan Barna, spune ca respecta decizia PLUS de a nu mai face declaratii politice pe durata crizei generate de coronavirus, precizand ca reprezentantii Uniunii vor continua sa propuna Guvernului solutii la problemele existente, semnaland in acelasi timp lucrurile care nu functioneaza.…

- De la intrarea in vigoare a Ordonanței Militare nr. 2 și pana in prezent, au fost plasate in carantina instituționalizata 803 persoane care nu au respectat perioada de autoizolare. De asemenea, 27 persoane aflate in carantina au parasit locația in care au fost plasate, pentruacestea fiind dispusa masura…

- Romania intra de astazi in stare de urgenta, masurile ce vor fi luate urmand sa fie dedicate exclusiv combaterii epidemiei. Perioada starii de urgenta va fi de 30 de zile, iar posibilitatea prelungirii depinde de evolutia epidemiei de coronavirus. ”Aceasta stare de urgenta va face posibila alocarea…

- Președintele USR, Dan Barna, a declarat, miercuri, despre reglementarea privind termenul de obținere a vizei de flotant, ca „situația e mai proasta decat era in perioada PSD”, deoarece atunci se putea vota indiferent de cand se obținea viza. El a zis ca PNL nu și-a respectat unele promisiuni.„E…