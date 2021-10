Stiri pe aceeasi tema

- Liderul USR, Dan Barna, susține ca propunerea partidului sau pentru postul de premier ramane Dacian Cioloș. Acest scenariu se ia in considerare in cazul in care Guvernul pica, iar PNL nu vine cu o propunere viabila. „Palaria de premier e mult prea mare pentru Cițu. Nu, nu a existat o discuție…

- Premierul Florin Cițu a declarat sambata, inainte de a participa la ședința PNL Timiș, dupa depunerea moțiunii de cenzura de catre USR PLUS – AUR, ca „nu poți lasa țara acum fara guvern. Asta arata ca ești iresponsabil și ca nu ai maturitate politica” Vicepremierul Dan Barna și Dacian Cioloș, copreședintele…

- Dan Barna a anuntat, vineri seara, dupa sedinta Coalitiei, ca USR PLUS a depus motiunea de cenzura impotriva guvernului Citu si ca la inceputul saptamanii viitoare ministrii USR PLUS isi vor depune demisiile. Anuntul a fost facut dupa ce, in sedinta Coalitiei, Barna si Ciolos le-au spus celor de la…

- Ședința de vineri a coaliției de guvernare nu a dus la stingerea crizei declanșate de PNDL 3 și demiterea ministrului justiției, Stelian Ion. Parțile nu au ajuns la un numitor comun, potrivit Digi24, iar USR PLUS ar urma sa depuna in aceasta seara moțiunea de cenzura impotriva premierului Florin Cițu.…

- Liderul USR PLUS, Dacian Ciolos, a anuntat, intr-o postare pe Facebook, ca a primit in ultimele ore numeroase telefoane de la membri din PNL, atat din tabara Cițu, cat și din tabara Orban și cu toții roaga USR PLUS sa nu mearga mai departe cu moțiunea de cenzura. „Am vazut declarațiile lui Florin Cițu…

- Un parlamentar de la USR si altul de la PLUS nu vor sa semneze motiunea de cenzura alaturi de AUR, partid pe care il considera extremist, sustin surse politice pentru News.ro. Dacian Ciolos si Dan Barna incearca sa-i convinga pe cei doi sa semneze, pentru a arata unitatea USR PLUS in demersul de…

- Liderii USR PLUS au discutat cu George Simion, co-președintele partidului AUR, și au convenit ca parlamentarii partidului condus de Dan Barna și Dacian Cioloș sa semneze textul moțiunii de cenzura pe care cei de la AUR au anunțat inca de miercuri seara ca o vor depune in Parlament.

- Dacian Cioloș, co-președintele USR PLUS, le-a propus miercuri liderilor partidului ca miniștrii USR PLUS sa nu mearga la ședința de guvern de la ora 19.00,. Propunerea a fost insușita de colegii de partid și s-a decis ca miniștrii USR PLUS sa nu participe la ședința. In locul ședinței de guvern,…