- Dan Barna, propus pentru Ministerul Afacerilor Externe in guvernul USR-Cioloș, a facut o declarație controversata in timpul audierii din comisia de specialitate a Parlamentului, unde a acuzat SUA ca și-ar fi luat mana in mod formal de pe Europa de Est. „Vreau sa iau cateva elemente punctuale.…

- In condițiile in care toate negocierile pentru formarea unei majoritați care sa susțina un guvern monocolor USR au eșuat, Dacian Cioloș continua jocul iresponsabilitații și vine cu o propunere de executiv in Parlamentul Romaniei. In fapt, Cioloș nu face altceva decat sa prelungeasca criza guvernamentala…

- Dacian Cioloș nu mai este președinte al grupului Renew Europe din Parlamentul European. El și-a dat demisia pentru a se concentra pe mandatul de președinte al USR, obținut la Congresul recent al formațiunii. Anunțul a fost facut de Dacian Cioloș la RFI. „Da, tocmai de asta am fost absent luni de aici,…

- Deputatul Catalin Drula, fost ministru al Transporturilor, a declarat sambata, la Congresul USR PLUS, ca in lupta cu „un sistem anchilozat” este nevoie „de un anumit fel de atitudine” si de capacitatea de a-l infrunta. El a pledat in favoarea listei „USR PLUS la Guvernare 2024”, candidata la alegerile…

- Dan Barna, care a pierdut alegerile pentru functia de presedinte al USR PLUS dupa cel de-al doilea tur de scrutin al alegerilor interne, a declarat, sambata, la congresul formatiunii, ca va sustine in continuare echipa Biroului National si va ramane alaturi de Dacian Ciolos in demersul de a duce partidul…

- Cu puțin timp in urma, fostul ministrul al Fondurilor Europene, Cristian Ghinea, a confirmat ca Florin Cițu i-a propus sa ramana in Guvern. Premierul a afirmat, sambata, 25 septembrie, la Congresul PNL, ca a facut aceasta oferta, atunci cand s-a rupt coaliția cu USR PLUS. Cristian Ghinea a postat un…

- Premierul Florin Citu a declarat, intrebat daca se simte vinovat ca nu a mers campania de vaccinare, ca el nu este „o firma de advertising” si poate nici „cel mai convingator om din lume”. „Eu nu sunt o firma de advertisting, ceea ce poate sa faca Guvernul, am facut. La inceputul acestei pandemii, problema…