- Presedintele USR, Dan Barna, candidat la Presedintia Romaniei, a declarat duminica, la Cluj, ca pentru prima data de la Revolutie turul al II-lea al alegerilor prezidentiale va fi fara PSD. "Peste tot se simte in oras acel 'Wind of Change', cum era cantecul formatiei Scorpions.…

- Presedintele USR, Dan Barna, candidat la Presedintia Romaniei, a declarat joi la Oradea ca noul guvern are sanse bune sa fie investit. "Este o provocare pentru premierul desemnat sa obtina sustinerea pentru acest guvern. Mai ales ca Ponta confirma inca o data ca este, de fapt, sustinatorul guvernului…

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, face apel la liderii USR-PLUS sa-l sustina pe Theodor Paleologu in cursa prezidentiala, precizand ca, daca Dan Barna, candidatul USR, "ar accepta sa vina langa Paleologu", Viorica Dancila sigur nu va intra in...

- 'A fost o vizita in care am avut parte de foarte multa sustinere, am fost la Ciobanu, la Murfatlar, acum la Constanta. Am vazut oamenii foarte implicati si foarte atasati de candidat si de Partidul Social Democrat. Oamenii nu au fost de acord cu ceea ce s-a intamplat, si acest lucru ne-au spus la…

- Guvernul Viorica Dancila a cazut, dar batalia alegerilor prezidențiale abia incepe oficial. Iar daca sondajele arata un concurent sigur de turul doi - pe președintele Klaus Iohannis - e agitație pentru...

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a spus vineri, la Constanta, ca in turul doi al alegerilor prezidentiale vor intra el si candidatul PMP, Theodor Paleologu, fiind astfel vorba de un tur de scrutin "minunat", cum tara noastra nu a mai avut."Eu cred ca vom intra in turul doi Paleologu si cu…

- Candidatul USR-PLUS la alegerile prezidențiale din noiembrie, Dan Barna, ii va da votul candidatului PNL, adica președintelui Klaus Iohannis, in cazul in care el nu va ajunge in turul al doilea, scrie HotNews.

- Bazat pe un sondaj, jurnalistul Radu Tudor a lansat, public, un scenariu politic conform caruia actualul premier Viorica Dancila se afla pe locul doi în cursa pentru alegerile prezidențiale.