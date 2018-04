Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Salvati Romania (USR) saluta decizia presedintelui Klaus Iohannis de a respinge propunerea de revocare din functie a procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), Laura Codruta Kovesi. "Nu era niciun dubiu ca presedintele Klaus Iohannis va respinge propunerea ministrului Tudorel…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat, azi, ca nu o va revoca pe Laura Codruța Kovesi de la conducerea Direcției Naționale Anticorupție (DNA). Klaus Iohannis a refuzat, luni, sa dea curs cererii de revocare a Laurei Codruța Kovesi, anunțând ca motivele invocate de ministrul Justiției nu au…

