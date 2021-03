Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul Dan Barna a declarat ca fiecare formațiune politica iși evalueaza miniștrii din Guvern, iar premierul nu poate schimba un ministru USR-PLUS. Florin Cițu declara, in urma cu o saptamana, ca exista “un singur premier” care va evalua, pana la vara, performanța miniștrilor. Dan Barna susține…

- Premierul Florin Citu a anuntat, sambata, ca va candida pentru sefia PNL, la congresul care ar putea avea loc in aceasta toamna. “Stiu ca exista un risc politic pentru premierul care isi asuma asa ceva. Știu ca, in acest moment, foarte multi lideri politici se dau la o parte pentru ca a face reforma…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, joi seara, la Antena 3, ca PSD va depune moțiune de cenzura in timpul acestei sesiuni parlamentare impotriva Guvernului Cițu. ”Cițu s-a dus la Bruxelles, unde i s-a spus ca este pe ultimul loc din Europa la deficit. PSD cand a plecat de la guvernare a lasat un…

- Vicepremierul Dan Barna a declarat joi, la Europa FM, ca alianța pe care o reprezinta nu este de acord cu soluția avansata de UDMR ca dupa desființarea Secției Speciale de investigare a magistraților, sa se inființeze o structura similara in Parchetul General. Liderul deputaților UDMR, Csoma Botond,…

- Guvernul analizeaza, in vederea elaborarii proiectului de buget pentru 2021, situatia sporurilor acordate in sectorul public pentru a vedea care dintre ele se justifica, a declarat, joi, premierul Florin Citu, care a informat, totodata, ca se are in vedere modificarea Legii salarizarii pentru a elimina…

- Elena Udrea s-a infectat cu COVID 19 și ar fi aflat acest lucru joi seara, chiar inaintea ultimului termen din procesul in care este judecata pentru corupție la Curtea de Apel București, programat pentru vineri dimineața, a declarat pentru G4Media.ro avocatul acesteia, Veronel Radulescu. Aparatorul…

- Fostul consilier de stat in guvernul Orban, lider al senatorilor PNL, Virgul Guran, a afirmat, intr-o emisiune la antena 3, ca președintele Klaus Iohannis va stabili numele miniștrilor care vor fi prezentați maine, Parlamentului, pentru investirea Guvernului. ”Președintele va stabili ce miniștri sunt…

- Noua tulpina de coronavirus se raspandește, așa cum s-a anunțat, foarte rapid. Deja și alte state europene au anunțat prezența pe teritoriile lor a noi variante de virus. Ultima țara care anunța oficial contaminarea cu noua tulpina este Italia, care are un prim pacient confirmat cu virusul adus din…