- Vicepresedintele USR Dan Barna anunta ca liderul partidului, Dacian Ciolos, a propus o serie de modificari in ce priveste structura si functionarea partidului, precizand totodata ca in cazul in care Biroul National nu va vota acest program, isi va depune mandatul. "A fost oarecum o surpriza in sedinta…

- Dacian Cioloș a anunțat joi ca va demisiona din funcția de președinte al USR daca Biroul Național ii va respinge programul sau care include schimbarea statutului, schimbarea secretarului general pus de Barna, diminuarea puterii Biroului Național nu va fi aprobata. Informația a fost publicata inițial…

- Discuțiile tensionate au avut loc joi seara, intr-o ședința a Biroului Național al USR. Dacian Cioloș a amenințat ca demisioneaza daca partidul nu va fi de acord cu programul sau politic propus in ședința, prin care aduce modificari radicale statutului, in timp ce Dan Barna i-a reproșat ca „vrea sa…

- „Practic ne propui golirea de sens a USR și inlocuirea cu comitete și comiții. Nu merge așa, cand nu iți convine reinventezi partidul", este mesajul transmis pe grupul intern al USR de catre Dan Barna pentru Dacian Ciolos, spun surse politice.

- ​Ales în urma cu patru luni, „la mustața”, presedinte al USR, Dacian Cioloș vrea acum sa preia și puterea în partid. Cu un Birou Național (BN) dominat de tabara Barna, Dacian Cioloș a venit în fața conducerii partidului propunând un program pentru 2022-2024 care prevede…

- 2021 a fost anul in care liderii a doua partide din arcul de guvernare au pierdut alegerile interne. Ludovic Orban a fost devansat de Florin Cițu, susținut de Klaus Iohannis, iar Dacian Cioloș a caștigat șefia USR, formațiune rezultata din fuziunea dintre USR și PLUS, in fața lui Dan Barna.

- Florin Citu le-a transmis liderilor PNL care il contesta ca nemultumirile trebuie adresate in interiorul partidului, nu in afara lui. Referitor la votul dat pe intreaga lista de ministri, nu nominal, premierul demis a subliniat ca „asa s-a facut mereu”. Mai multi membri ai conducerii PNL au contestat…

- Andrei Caramitru, fostul consilier al lui Dan Barna, e convins ca alegerile din 2024 vor fi o adevarata supriza in materie de preferințe ale electoratului. Același Caramitru critica extrem de dur conducerea USR, și susține ca Dacian Cioloș nu este un bun comunicator. "Maia Sandu, cu studii…