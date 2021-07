Stiri pe aceeasi tema

- „Așa, in principiu, evident ca pe fiecare minster se face o analiza tocmai pentru a vedea argumente și puncte de vedere legate de o situație sau cealalta. In rest, avem un protocol foarte clar semnat intre partenerii din coaliție, nu vad niciun fel de problema din aceasta direcție”, a declarat liderul…

- Regulile trebuie sa fie respectate – trebuie sa vedem o evaluare și sa avem o discuție, spune liderul deputaților USR PLUS, Ionuț Moșteanu, depre o eventuala remaniere a unor miniștri USR PLUS. „Au tot circulat știri pe surse in toate parțile. Am discutat de acum cateva luni, de cand am avut prima criza…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, joi, ca premierul Florin Citu nu a avut acordul sau cand l-a remaniat pe ministrul Finantelor, Alexandru Nazare. "In privinta activitatii ministrului Finantelor, chiar avem motive de mandrie, nu de remaniere", a sustinut Orban. Acesta…

- Președintele PNL, Ludovic Orban a declarat joi ca l-a deranjat modul in care premierul Florin Cițu a procedat cu remanierea ministrului Finanțelor . Orban a spus ca premierul nu a avut acordul sau și nici al forurilor statutare ale partidului. De asemenea, liderul PNL a ținut sa precizeze ca spera ca…

- Vicepremierul Dan Barna, copresedinte USR PLUS, a declarat ca exista de mai multa vreme o „situatie de comunicare dificila” intre premierul Florin Citu si Alexandru Nazare, revocat joi din functia de ministru de Finante. Barna a mai precizat, pentru Digi 24, ca joi dimineata, „la prima ora”, premierul…

- Premierul Florin Citu a anuntat ca l-a demis pe ministrul Finantelor, Alexandru Nazare. Este primul ministru liberal indepartat din Guvern. Cererea de revocare a fost deja trimisa la Palatul Cotroceni.

- Numarul IMM-urilor inscrise in platforma subprogramului Agro IMM Invest este de 3.000, acestea solicitand credite de 4,5 miliarde lei, a anuntat ministrul Finantelor, Alexandru Nazare, precizand ca 28% din plafonul alocat a fost consumat in primele 45 de zile de la lansare.