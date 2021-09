Stiri pe aceeasi tema

- Dan Barna a oferit o explicație penibila, cand a fost intrebat de ce prefecții și secretarii de stat ai USR-PLUS nu au demisionat, așa cum au facut-o miniștrii formațiunii. Dupa intalnirea cu Klaus Iohannis, Barna a aflat ca Florin Cițu nu a trimis la Palatul Cotroceni demisiile miniștrilor USR-PLUS.…

- Copresedintele USR PLUS Dan Barna a declarat ca intalnirea cu presedintele Klaus Iohannis a fost "mai degraba formala", in care nu s-au prezentat solutii sau scenarii. "Nu s-a prezentat vreo solutie, nu s-au analizat scenarii. A fost o intalnire mai degraba formala", a aratat Barna, intr-o declaratie…

- Copreședintele USR PLUS, Dan Barna, a dat detalii, marți dupa-amiaza, dupa intalnirea cu președintele Klaus Iohannis și a spus ca miniștrii formațiunii nu se joaca cu demisiile. "Nu știam ce o sa discut cu președintele, am dat curs firesc invitației. Speram sa-și exercite rolul de arbitru,…

- Ionuț Moșteanu, liderul deputaților USR PLUS acuza PSD de blat cu PNL și spune ca unica soluție raționala pe care președintele Klaus Iohannis o poate propune la discuțiile cu liderii USRPLUS Dacian Cioloș și Dan Barna e ca Florin Cițu sa renunțe la funcția de premier. Citește și: Ce se intampla…

- Liderul deputaților USR a amintit ca ședința in care trebuia decis calendarul moțiunii a fost deja boicotata de trei ori, acuzand un ”abuz constituțional fara precedent. Intrebat ce șanse are moțiunea sa treaca, Moșteanu a raspuns: ”Depinde doar daca continua sau nu blatul dintre Marcel Ciolacu și Florin…

- Miniștrii USR PLUS au ieșit intr-o conferința de presa cu marele anunț: Demisia in bloc. Iniția, miniștrii USR PLUS auramas in Guvern, in ciuda faptului ca au semnat moțiunea de cenzura impotriva Guvernului din care fac parte. ”Florin Cițu a dinamitat conștient acest Guvern”, a declarat Dan Barna, președintele…

- Copresedintele USR PLUS Dan Barna a declarat ca in sedinta coalitiei de vineri seara formatiunea pe care o reprezinta intentioneaza sa incerce „calea eleganta” si va cere demisia de onoare a premierului Florin Citu, mentionand ca, daca acest lucru nu se va intampla, are pregatita motiunea de cenzura…

- USR-PLUS cere același guvern, aceiași miniștri dar un alt premier, tot din partea PNL. Declarațiile au fost facute miercuri seara de Ionuț Moșteanu, liderul grupului USR-PLUS la Camera Deputaților. Intrebat daca se așteapta ca Florin Cițu sa-și dea demisia, Moșteanu a spus ca da, in caz contrar Alianța…