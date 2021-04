Stiri pe aceeasi tema

- Prima runda de discuții din Coaliție dupa demiterea lui Vlad Voiculescu de la Ministerul Sanatații s-a încheiat dupa aproape cinci ore fara niciun rezultat. Negocierile se reiau marți, de la ora 16. Florin Cîțu spune ca ramâne pe poziții și anunța ca așteapta nominalizarea unui ministru…

- Grupul de lucru pe care Vlad Voiculescu susține ca l-a creat sa cerceteze neconcordanțele legate de decesele Covid 19 nu exista in Ministerul Sanatații, dupa cum nu exista nici notificarile pe acesta tema trimise de vicepremierul Dan Barna. Afirmațiile au fost facute de primul ministru Florin Cițu,…

- „Coaliția merge mai departe”, a transmis Ludovic Orban, președintele PNL, sambata intr-un mesaj pe Facebook. De asemenea, Orban a insistat asupra declarației facute anterior in cursul zilei, anume ca „orice ministru, inainte de a-și ataca premierul, trebuie sa iși scrie demisia”. Ludovic Orban a transmis,…

- Fostul ministru al Sanatații, Vlad Voiculescu, il acuza pe premierul Florin Cițu ca are un comportament demn de junta militara. Vlad Voiculescu a vorbit despre ancheta prin care trece fostul sau consilier, Ștefan Voinea. „Premierul a gasit de cuviința sa porneasca o ancheta imptriva unui membru al echipei…

- Liderul USR Dan Barna face primele declarații dupa ce ministrul Sanatații și secretarul de stat Andreea Moldovan au fost demiși din funcție de premierul Florin Cițu. "Preluarea de catre mine a interimatului la Ministerul Sanatații e o decizie luata fara consultare, unilaterala și confirma…

- Pentru PNL nu exista alta soluție politica de guvernare decat actuala coaliție, iar decizia premierului de demitere a lui Vlad Voiculescu nu are nicio legatura cu decizia politica ferma de a menține actuala coaliție, susține liderul PNL, Ludovic Orban. El spune ca decizia privind schimbarea ministrului…

- Andreea Moldovan a spus cu privire la decizia premierului Florin Cițu de a o revoca ca este „o decizie care trebuie respectata”. Ea a spus, la plecarea de la Ministerul Sanatații, ca se va intoarce la spital. Decizia premierului Florin Citu privind eliberarea Andreei Moldovan din functia de…

- Ministrul sanatații, Vlad Voiculescu, va fi demis impreuna cu secretarul de stat Andreea Moldovan. Decizia a fost luata de premierul Florin Cițu, in urma discuțiilor avute cu Dan Barna, liderul USR PLUS, miercuri dimineața. Demiterea lui Vlad Voiculescu are loc dupa saptamani de tensiuni și discuții…