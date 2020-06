Dan Barna cere ca alegerile să se desfășoare la sfârșitul lunii septembrie Presedintele USR, Dan Barna, a declarat, joi, ca alegerile locale ar trebui organizate la finalul lunii septembrie si a pledat pentru utilizarea votului prin corespondenta la acest scrutin. "USR considera ca e bine ca alegerile sa se intample intr-un termen cat mai scurt, pentru ca altfel, daca mergem cum propusese initial PSD, de teama revenirii virusului, undeva in martie cu localele si ramanem ca tara noua luni in povestea asta in care fiecare e cu pliciul dupa muste de oportunitate, ca sa mai spuna ceva, mai furam noua luni din ceea ce inseamna sansa de a face niste reforme in aceasta tara.… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

