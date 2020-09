Dan Barna atacă: Școala nu e fenomen meteo neașteptat Liderul USR Dan Barna este de parere ca autoritațile locale au avut șase luni la dispoziție pentru a pregati masurile necesare noului an școlar și ca nimeni nu poate spune acum ca a fost luat prin surprindere. „De la inceputul pandemiei autoritațile romanești știau ca va veni acest moment. Șase luni au avut timp sa pregateasca inceputul de an școlar. Școala nu e fenomen meteo neașteptat, nimeni nu poate pretinde ca a fost luat prin surprindere. Lipsesc dotarile pentru școli, lipsesc resursele și, mai ales, lipsește increderea ca e cineva acolo care știe ce face, care are un plan coerent. De aceea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

