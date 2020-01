Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat joi ca articolul care prevede ca persoanele care si-au stabilit resedinta in circumscriptia electorala cu mai putin de 90 de zile inainte de data alegerilor locale vor putea vota doar in localitatea in care au avut resedinta anterior afecteaza populatia dinamica,…

- Premierul Ludovic Orban le-a transmis, vineri dimineața, miniștrilor, in debuutl ședinței de guvern, ca nu mai accepta introducerea ordonanțelor de urgența pe ordinea de zi daca proiectele nu sunt discutate anterior cu el. ”Nu mi se pare normal ca, pe nepusa masa, sa ne trezim cu ordonanțe despre…

- Presedintele USR, Dan Barna, a reiterat marti ca angajarea raspunderii de catre Guvern in cazul bugetului de stat ar crea un precedent periculos si a aratat ca reprezentantii Uniunii solicita ferm dezbaterea acestui proiect in Parlament.

- Presedintele PNL, premierul Ludovic Orban, are vineri dimineata o intalnire cu presedintele USR, Dan Barna, si cu presedintele PLUS, Dacian Ciolos, potrivit unor surse politice citate de Antena3. Intalnirea nu va avea loc la Guvern. Marti, Ludovic Orban a avut o intalnire, la Parlament, cu Dan Barna.…

- Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a fost internat in spital din cauza unor probleme cardiace, a anunțat sambata cabinetul acestuia, in timp ce o sursa din Guvern a informat ca starea președintelui este stabila la momentul actual, relateaza Reuters.Citește și: Andrei Caramitru ii da PONTURILE…

- Laszlo Domokos, președintele Sindicatului „Huila”, a declarat, miercuri seara, dupa discuțiile cu ministrul Economiei, ca Ordonanța de Urgența privind veniturile minerilor disponibilizați din Valea Jiului va intra pe ordinea de zi a primei ședințe de Guvern de saptamana viitoare, anunța MEDIAFAX.Citește…

- Organizatia PSD Sibiu a lansat un atac dur asupra contracandidatilor Vioricai Dancila la alegerile prezidentiale, Klaus Iohannis si Dan Barna, dar si asupra premierului Ludovic Orban, afirmand ca „au nume de...

- Premierul desemnat Ludovic Orban sustine ca, in cazul in care noul Guvern nu va fi investit, Viorica Dancila va trebui sa negocieze cu presedintele Klaus Iohannis numele comisarului european propus de Romania. Orban afirma ca scenariul ca Dancila s-ar putea autopropune comisar in cazul in care pierde…