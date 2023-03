Dan Apostol (ASF), despre creșterea tarifelor RCA: ”Atragem atenția companiilor de asigurări să nu speculeze piața” Tarifele de referința RCA 2023 publicate de ASF arata o creștere pentru toate categoriile de varsta și toate capacitațile cilindrice fața de cele de 2022. In piața, asta se va resimți in creșterea prețurilor asigurarilor RCA. Cel mai mult pentru asigurarea RCA vor plati șoferii sub 30 de ani care conduc mașini cu capacitatea cilindrica de peste 2.500 de centimetri cubi (cmc). In acest caz, valoarea tarifului de referința este de 4.709 de lei pe an. La polul opus, cea mai ieftina asigurare obligatorie va fi platita de șoferii intre 51 și 60 de ani care conduc mașini cu motoare sub 1200 def centimetri… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

