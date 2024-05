Stiri pe aceeasi tema

- O fetita de 10 ani din judetul Caras-Severin a ajuns la Spitalul de Copii ”Louis Turcanu” din Timisoara, dupa ce mama a folosit in locuinta o substanta toxica, de uz veterinar, pentru a scapa de purici. Medicii spun ca starea pacientei s-a ameliorat.

- Sase copiii au fost intoxicati cu o solutie foarte scumpa, pentru uz veterinar, folosit in special pentru deparazitarea ovinelor intr o localitate din judetul Constanta. Acestia au ajuns de urgenta la Spitalul Judetean Constanta de urgenta. Potrivit unor surse, o bunica si a spalat cu acesta substanta,…

- Un copilaș in varsta de 2 ani a ajuns in stare grava la spital dupa ce a cazut in aceasta dimineața de la etajul unui bloc de pe strada Mureșului din Cluj-Napoca. Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit in aceasta dimineața, alaturi de un echipaj SMURD, pentru a acorda asistența…

- Caz șocant in București! O fetița in varsta de 2 ani din Capitala a cazut de la etaj! Micuța este in stare grava la spital și are fractura craniana. Ea se juca in apropierea geamului, iar la un moment dat a cazut.

- Un accident tragic a avut loc in aceasta dimineața in localitatea Dragoești, din județul Valcea. Doi tineri in varsta de 15 și 22 de ani au murit, dupa ce s-au izbit de un stalp aflat in afara carosabilului. Pasagera in varsta de 14 ani a ajuns la spital, avand rani grave.

- Caz șocant in Iași! O fetița in varsta de patru ani a ajuns in stare grava, la Spitalul de Copii „Sfanta Maria” din Iasi, dupa ce a cazut intr-un iaz. Potrivit informațiilor, micuța a fost resuscitata de medici, iar acum este in coma și lupta sa traiasca.

- Un caz șocant s-a petrecut in Hunedoara! Un barbat in varsta de 50 de ani a murit intr-un bazin pe care il curața. Acesta a decedat intoxicat, dupa ce a curațat locul. Alt tanar, in varsta de 22 de ani, a ajuns in stare grava la spital. Iata ce a transmis Inspectoratul pentru Situații de Urgența Hunedoara!

- O fetița de trei ani din Marea Britanie a baut slushy, o bautura facuta din gheața, și an ajuns in stare grava la spital. Copila se afla cu familia ei intr-un parc de distracții. Micuța de doar trei ani s-a prabușit in parcul de distracții in fața familiei și an oamenilor din jur. Ea a ajuns la spital…