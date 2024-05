Stiri pe aceeasi tema

- Orasul mare din Romania care i-a cucerit definitiv pe turiștii straini! A depasit multe orașe celebre din Europa și se afla in topul preferințelor. Turiștii il lauda constant! Orasul mare din Romania care a devenit preferatul turiștilor straini In ultimii an, Bucurestiul atrage sute de mii de turiști…

- Antrenorul U Cluj, Ioan Ovidiu Sabau, nu e digerat bine infrangerea cu FC Universitatea Cluj, pentru ca elevii lui aveau nevoie de puncte. Scorul a fost 3-2, iar Sabau a ajuns la concluzia ca ”studenții” sunt in vacanța. U Cluj are nevoie de orice punct pentru a putea juca barajul pentru preliminariile…

- Cele mai bune 10 destinații de vacanța pentru vara 2024 De la plaje idilice la orașe vibrante și peisaje montane impresionante, lista celor mai bune 10 destinații de vacanța pentru vara 2024 iți poate servi drept inspirație in planificarea urmatoarei calatorii. 1. Santorini, Grecia Cu peisaje spectaculoase,…

- Aeroportul de pe insula St. Maarten se afla la doar 12 metri de plaja, iar avioanele zboara chiar deasupra capetelor turiștilor și aterizeaza spectaculos. Avioanele mari din Europa zboara spre aceasta insula din Caraibe de mai multe ori pe saptamina. Turiștii incearca sa fie pe plaja in acest moment…

- Turistii romani au ales sa isi rezerve online vacanta de Paste, cheltuind aproximativ 2.300 euro de persoana/pachet pentru o destinatie exotica, iar in cazul destinatiilor din Europa, media de pret este in jurul valorii de 1.000 euro de persoana/pachet, arata agentia de turism Eturia.

- Instituția condusa de Laura Codruța Kovesi a preluat de la procurorii belgieni ancheta care o investigheaza pe Ursula von der Leyen pentru „interferența in funcțiile publice, distrugerea de SMS-uri, corupție și conflict de interese”, potrivit unor documente legale consultate de POLITICO și de un purtator…

- Daca vrei sa iți petreci Paștele intr-un loc fabulos, cu o puternica incarcatura divina și unic in lume, aceasta destinație iți vine in ajutor. Se spune ca este locul in care ți se implinesc toate dorințele. Vestea buna este ca nu trebuie sa cheltui mulți bani pentru a ajunge acolo. Iata unde se afla!

- Un loc din Romania le ofera turiștilor o experiențp unica in Europa. Se spune ca este singurul in care turiștii pot sa ”mearga pe apa”. Are un peisaj care iți taie rasuflarea și vestea buna este ca se afla la doar cațiva kilometri distanța de București. Iata unde poți sa mergi cu familia și prietenii,…