Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier mortal a avut loc miercuri pe drumul care leaga Cluj-Napoca de Zalau. Barbatul care a decedat era preotul paroh de la Salajeni, județul Salaj, paintele Cristian Biru. El se afla in mașina cu soția sa și fetița lor de patru ani, cand a pierdut controlul volanului și s-a izbit…

- Vlad Gherman și-a ingrijorat fanii teribil cu ultimele declarații pe care le-a facut in mediul online. Actorul a facut mai multe postari in care vorbea despre starea lui de sanatate, lucru care i-a facut pe admiratorii lui sa se ingrijoreze pentru el. Vlad Gherman, probleme mari de sanatate Vlad Gherman…

- Traian Basescu este pe punctul de a pierde privilegiile oferite de statutul de fost președinte al țarii. Comisia juridica a Camerei Deputaților a avizat un proiect de lege, potrivit caruia persoana care a avut calitatea de șef de stat și a colaborat cu Se

- Parlamentul a respins marți moțiunea simpla depusa de PSD impotriva ministrului Investitiilor si Proiectelor Europene Cristian Ghinea. In timpul votului s-a produs și un mic scandal, legat de modul de votul pe tableta. Alfred Simonis (PSD) a spus ca moțiunea a trecut pe votul din sala dar ca numaratoarea…

- Gabriela Prisacariu, soția lui Dani Oțil, le-a povestit fanilor de pe Instagram ca a intampinat cateva probleme de sanatate in urma cu o zi. Vedeta a avut dureri de fiere, dupa ce a consumat chipsuri picante.

- Un automobil second-hand nu reprezinta intotdeauna o afacere. O firma s-a "fript" cumparand de la o alta un Range Rover, care a stat mai mult in service. Cele doua firme s-au intalnit in fata judecatorilor, una cerand sa i se plateasca reparatiile masinii cumparate, iar cealalta afirmand ca masina fusese…

- Zvonurile ca Alexandru Ciucu și soția lui sunt in prag de divorț, a luat pe toata lumea prin surprindere, mai ales ca designerul a fost surprins in casa altei femei. Insa, soțul artistei a negat zvonurile și susține ca vor sa se bucure de discreție. Alexandru Ciucu a anunțat din nou ca nu are probleme…