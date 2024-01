In baza de date a AJOFM Dambovița sunt inregistrate la aceasta data 199 de locuri de munca, din care aproape trei sferturi, respectiv 142 de oferte, sunt pentru persoanele calificate in diverse meserii. Acestea pot opta pentru: conducator auto, agent securitate, acoperitor – invelitor țigla și tabla, confecționer articole textile, menajera, manipulant marfuri, femeie de […] Articolul Dambovița: numai 199 de locuri de munca vacante in aceasta saptamana a aparut prima data pe Ziarul Dambovita .