Stiri pe aceeasi tema

- Municipiul Targoviste si localitatea Aninoasa intra in scenariul rosu, incepand de duminica, din cauza depasirii ratei de infectare cu noul coronavirus de 3 la mia de locuitori, au anuntat, sambata, reprezentantii Institutiei Prefectului - Judetul Dambovita. Potrivit sursei citate, in municipiul…

- Localitatea Berceni intra in scenariul rosu, incepand de sambata, ora 20,00, ca urmare a depasirii ratei de infectare cu noul coronavirus de 3 la mia de locuitori, au anuntat reprezentantii Institutiei Prefectului - Judetul Ilfov. Potrivit sursei citate, rata de infectare in Berceni este…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Gorj a decis intrarea in scenariul rosu a orasului Novaci, pentru perioada 21 octombrie - 3 noiembrie, in urma depasirii valorii indicelui de incidenta de 3/1.000 de locuitori, potrivit Agerpres.Potrivit unei informari a CJSU Gorj, la nivelul…

- Toate scolile din Craiova si localitatea Carcea vor trece la cursuri exclusiv online dupa ce incidenta cazurilor in ultimele 14 zile a depasit 3 la mie, aceasta masura urmand sa intre in vigoare de miercuri, a anuntat Prefectura Dolj, citata de News.Luni, 19 octombrie, in județul Dolj au fost raportate…

- Astazi, 19 octombrie, rata de infectare Covid in municipiul Piatra-Neamț a ajuns la 2,7 cazuri la mia de locuitori, potrivit datelor centralizate la Prefectura Neamț. Avand in vedere ca vineri Piatra-Neamț era pe primul loc, cu 335 de cazuri noi in ultimele doua saptamani, ne putem aștepta ca zilele…

- Aproape o treime dintre localitatile judetului Prahova au depasit rata de infectare de 1,5 la o mie de locutori, localitatea cu cea mai crescuta incidenta a cazurilor de COVID-19 fiind comuna Paulesti, situata langa Ploiesti. Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Prahova a decis, vineri…

- Cu o rata de infectare de 7,3 la mia de locuitori, satul Dobra, din județul Dambovița, a intrat in carantina de vineri seara, de la ora 22:00, pentru 14 zile, relateaza Mediafax.Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Dambovița a stabilit și care sunt masurile obligatorii in zona carantinata.Astfel,…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Alba a decis ca, incepand de joi, purtarea mastii de protectie devine obligatorie si in spatiile deschise de pe domeniul public din localitatea Seusa, comuna Ciugud, unde rata de infectare este de 17/1.000. DSP Alba va solicita avizul INSP pentru a propune…