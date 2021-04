O fabrica de asamblare a camioanelor pentru Armata a fost inaugurata vineri, la Petresti, in prezenta presedintilor Senatului si Camerei Deputatilor, Anca Dragu si, respectiv, Ludovic Orban.



"Aceasta initiativa reprezinta o confirmare a angajamentului companiei noastre, IVECO Defence Vehicles, cu privire la realizarea unor capacitati nationale de productie, aferente vehiculelor care fac obiectul contractului deja in derulare cu Ministerul Apararii Nationale", a declarat Bogdan Iuliade, director in cadrul IVECO.



Fabrica are o capacitate de 440 de vehicule pe an, are cinci…