Stiri pe aceeasi tema

- Doctorul ginecolog din Targoviste care a fost prins in flagrant cand lua mita pentru a face o operatie de cezariana a fost arestat la domiciliu pentru 30 de zile.Procurorii au cerut arestarea preventiva in cazul medicului ginecolog din Targoviste care a fost prins in timp ce lua o spaga de 1400 de lei…

- Un doctor pensionar cu contract de prestari servicii la Spitalul Judetean Targoviste a fost prins in flagrant cand lua mita pentru a face o cezariana, a declarat, joi, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al Parchetului de pe langa Tribunalul Dambovita, Camelia Matei. Flagrantul a avut loc miercuri,…

- Situație uluitoare la sediul DNA: unul dintre cei mai mari chirurgi romani, profesorul Mircea Beuran este audiat de circa 6 ore de procurorii anticoruptie. ”Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției efectueaza cercetari intr-o cauza penala ce vizeaza suspiciuni…

- Un doctor pensionar cu contract de prestari servicii la Spitalul Judetean Targoviste a fost prins in flagrant cand lua mita pentru a face o cezariana, a declarat, joi, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al Parchetului de pe langa Tribunalul Dambovita, Camelia Matei. Flagrantul a avut loc miercuri,…

- Un doctor pensionar cu contract de prestari servicii la Spitalul Judetean Targoviste a fost prins in flagrant cand lua mita pentru a face o cezariana, a declarat, joi, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al Parchetului de pe langa Tribunalul Dambovita, Camelia Matei.Flagrantul a avut loc miercuri,…

- Un medic ginecolog de la Spitalul Județean din Targoviște a fost prins in flagrant de ofițerii Direcției Generale Anticorupție cand primea 1.400 lei de la soțul unei femei pe care urma sa o asiste la naștere, anunța Mediafax, citand surse judiciare. Suma ceruta inițial de medic ar fi fost de 1.750 de…

- Un tanar de 22 de ani, din Frasin, a fost reținut 24 de ore și introdus in arestul Poliției Suceava, dupa ce a fost prins conducand fara permis un autoturism neinmatriculat. El a fost oprit pentru control, pe DN17, in localitatea de domiciliu. Din verificarile efectuate in bazele de date a rezultat…