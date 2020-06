Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane banuite de savarsirea infractiunii de furt calificat, retinute de politistii din Titu. Politistii din cadrul Politiei Orasului Titu au documentat activitatea infractionala a trei persoane, cu varste cuprinse intre 21 si 22 de ani, din comunele Branistea si Gura Sutii, banuite de savarsirea…

- In aceasta dimineața, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe Post-ul DAMBOVIȚA: Percheziții la persoane banuite de comiterea infracțiunilor de camata și șantaj (VIDEO) apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- BULETIN DE PRESA din data de 20.05.2020 Polițiștii continua sa acționeze integrat, impreuna cu celelalte structuri cu atribuții in domeniul ordinii și siguranței publice, in contextul prevenirii și combaterii raspandirii COVID – 19. Ieri, 19 mai a.c., 281 de polițiști din cadrul Inspectoratului de…

- Polițiștii continua sa acționeze integrat, impreuna cu celelalte structuri cu atribuții in domeniul ordinii și siguranței publice, in contextul prevenirii și combaterii raspandirii COVID – 19.

- Polițiștii din cadrul Postului de Poliție Ghidfalau au fost sesizați, la data de 05 mai 2020, in jurul orelor 15:00, despre faptul ca persoane necunoscute au patruns fara drept cu un vehicul in incinta unei unitați comerciale din localitate, de unde incearca sa sustraga diferite bunuri. Deplasandu-se…

- Politistii din cadrul Politiei Municipiului Moreni, sprijiniti de jandarmi si luptatori ai Serviciului pentru Actiuni Speciale, au efectuat sase perchezitii Post-ul GURA OCNITEI: Șase percheziții efectuate de polițiști la persoane banuite de furt apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Politistii au efectuat, joi, sase perchezitii, pe raza comunei Gura Ocnitei, la persoane banuite de furt calificat, in urma acestora un barbat fiind retinut pentru 24 de ore, informeaza IPJ Dambovita, potrvit Agerpres. "Politistii din cadrul Politiei Municipiului Moreni, sprijiniti de jandarmi si…

- Astazi, 31.03.2020, in județul Dambovița: se afla in izolare la domiciliu 1706 persoane asimptomatice au ieșit din izolare la domiciliu 1144 persoane se afla in carantina, in centrele special amenajate, 121 de persoane au ieșit din carantina 41 persoane. Polițiștii din Dambovița continua sa acționeze…