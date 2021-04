Carantina in localitatile dambovitene Aninoasa si Branesti se prelungeste cu sapte zile, incepand de luni, anunta Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Dambovita. In Branesti se inregistreaza cel mai ridicat indice COVID-19 din judet, respectiv 7,76 la mia de locuitori, cu 32 de cazuri confirmate in ultimele 14 zile. In Aninoasa indicele COVID-19 este de 4,70 la mia de locuitori. La nivelul judetului, 22 de localitati au un indice peste 3 la mia de locuitori. Printre acestea sunt Targoviste, Pucioasa, Fieni, Razvad si Tartasesti. 13 localitati dambovitene au indicele COVID-19, peste…