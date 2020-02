Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Bashar al-Assad l-a acuzat, miercuri, pe presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, ca este "desprins de realitate", dupa amenintarile cu o interventie militara in contextul amplificarii tensiunilor bilaterale, informeaza cotidianul Le Figaro, anunța MEDIAFAX."Liderul regimului…

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a declarat marti ca guvernul sirian va plati „foarte scump” orice atac impotriva fortelor Ankarei in regiunea Idlib, din nord-vestul Siriei, unde 13 soldati turci au...

- Tensiunea tot mai mare dintre Turcia și regimul sirian, aliatul Rusiei, in nord-vestul Siriei, pune in pericol „luna de miere” dintre Ankara și Moscova, care și-au intarit legaturile in ultimii ani in ciuda unor interese uneori ireconciliabile. Relațiile complexe dintre Turcia și Rusia sunt…

- Cel putin 17 civili, intre care copii, au fost ucisi joi in bombardamente ale regimului sirian sau ale aliatul sau rus vizand mai multe sectoare din nord-vestul Siriei, dominat de jihadisti, potrivit unui nou bilant furnizat de Observatorul sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), relateaza AFP.Printre…

- Turcia nu va permite regimului sirian sa avanseze mai mult in Idlib, ultima provincie rebela din nord-vestul Siriei, a afirmat presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, in declaratii publicate marti. „Regimul...

- Patru soldati turci au fost ucisi si noua au fost raniti luni de tiruri de artilerie ale regimului sirian in regiunea Idlib, nord-vestul Siriei, a anuntat Ministerul Apararii al Turciei, informeaza AFP si Reuters. "Patru dintre fratii nostri de arme au murit martiri si noua au fost raniti, dintre care…