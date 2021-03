Stiri pe aceeasi tema

- Interlopul Boncu a aruncat bomba și a povestit cum i-ar fi preparat cocaina la bong lui Smiley. Toata intamplarea ar fi avut loc intr-un club din Capitala, conform declarațiilor șocante facute de interlopul Lucian Boncu, din 23-24 iulie 2019. Potrivit pressalert.ro, DIICOT a instalat o camera in apartamentul…

- Peste 2.000 de consumatori din Miercurea Ciuc si din alte 6 localitati invecinate au ramas fara curent electric joi din cauza vantului puternic care a afectat posturile de transformare, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Harghita.

- Diego Maradona continua sa fie in atentia presei si la cateva luni dupa ce a murit, iar ultimele dezvaluri aparute in spatiul public duc la conluzia ca moartea acestuia ar fi putut fi evitata

- Mariana Moculescu trece prin momente delicate, dupa desparțirea de fostul iubit. Fosta prezentatoare de știri a dezvaluit la Antena Stars ca fosta relație a afectat-o atat de mult incat a avut nevoie de sprijin medical.

- Aproape 4.000 de consumatori din patru localitati ale judetului Prahova sunt nealimentati cu energie electrica, luni dimineata, din cauza vremii nefavorabile, in zona ningand abundent in ultimele ore. Citește și: 'Pilda Generalului Zeu' in PNL Potrivit Inspectoratului pentru Situatii…

- Teo Trandafir a facut dezvaluiri neașteptate in cadrul emisiunii „40 de intrebari cu Denise Rifai”. Vedeta a vorbit despre prima ei iubire și a facut marturisiri in premiera. Astfel, vedeta Kanal D a spus ca primul sau iubit a fost Dave, un profesor american, iar povestea lor de dragoste s-a derulat…

- Raportul toxicologic efectuat in cadrul anchetei asupra mortii lui Diego Maradona releva faptul ca nu existau nici alcool, nici droguri ilegale in corpul legendei fotbalului argentinian, dar a fost depistata prezenta unor medicamente pentru tratarea problemelor sale fizice si mentale, au anuntat surse…

- Maradona suferea de probleme majore la inima, ficat si rinichi, iar testele de sange si urina efectuate post-mortem au aratat un cocktail de medicamente eliberate pe baza de reteta, intre care Quetiapina, Venlafaxina si Levetiracetam. Quetiapina este utilizata pentru a trata tulburarile afective, inclusiv…