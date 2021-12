Daimler și BYD restructurează compania lor mixtă din China Daimler AG si partenerul sau chinez BYD Co Ltd au semnat un acord de transfer al actiunilor, menit sa restructureze societatea lor mixta din China, Denza, care produce vehicule electrice, transmit DPA si Reuters. Daimler a precizat ca-si va reduce la 10% participatia detinuta la Denza, in timp de BYD va detine 90% dupa transfer. Tranzactia ar urma sa fie finalizata pana la mijlocul anului viitor. BYD incearca sa concureze pe piata vehiculelor electrice premium cu Nio si Tesla. Si grupul francez Renault a iesit anul trecut de pe piata din China, cea mai mare din lume. In iulie, Daimler anunta ca… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

