Daea vrea sistem de irigații funcțional pe 2,6 milioane hectare până în 202727 Infrastructura principala de irigatii cuprinde la aceasta data 19 obiective finalizate, 31 de obiective in executie si 47 de obiective in diferite faze de proiectare, a declarat, joi, ministrul Agriculturii, Petrea Daea, care mizeaza ca sistemul sa devina funcțional pe 2,6 milioane hectare pana in 2027. „Legea 136 din 2022 (pentru modificarea si completarea Legii imbunatatirilor funciare, n.r.) prevede foarte clar realizarea sistemului de irigatii pana in 2027 cu o suma prevazuta de 1,5 miliarde (de euro n.r.) pentru a realiza functionalitatea sistemului pe o suprafata de 2,6 milioane de hectare.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

