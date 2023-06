Stiri pe aceeasi tema

- “In ce ma priveste, ca ministru, am cautat sa facem diligentele necesare si sa ramanem intr-o corespondenta institutionala permanenta cu Comisia, in asa fel incat sa putem atenua ranile care s-au produs ca urmare a importurilor din Ucraina. Iata, putem consemna prin regulamentul 1100, care s-a…

- In mijlocul celei de-a treia saptamani de greva a profesorilor, negocierile cu Guvernul s-au soldat cu un eșec. Mii de oameni se solidarizeaza cu cadrele didactice in aceasta situație.Cu toate acestea, exista și o alta perspectiva de luat in considerare, aceea a parinților, care, in ciuda ințelegerii…

- Presedintele Federatiei Sindicatelor din Educatie „Spiru Haret" Marius Nistor a afirmat ca greva profesorilor continua si ca angajatii din sistemul de invatamant mentin solicitarile privind majorari salariale cu 25-. El a adaugat ca reprezentantii protestatarilor nu au fost chemati la noi negocieri…

- Sindicatele din educație au declanșat luni o greva generala in școli, dupa ce la negocierile de duminica cu Guvernul nu s-a ajuns la nicio ințelegere. Judecatorul clujean Cristi Danileț considera ca „salariile profesorilor trebuie triplate” și indiferent de frustrarile pe care le are fiecare, nu trebuie…

- Comisia Europeana a decis activarea clauzei de salvardare pentru Romania, Polonia, Ungaria, Slovacia și Bulgaria, importul de cereale din Ucraina fiind oprit, incepand de astazi, imediat ce vine decizia de la CE, care acorda compensații in valoare de 100 milioane euro. Comisia Europeana a ajuns la un…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat duminica, la Prima News, ca ”este legitima supararea fermierilor si iesirea lor in strada, pentru faptul ca le-a ajuns cutitul la os si a aratat ca acestia au trecut printr-o criza COVID, prin criza energetica, prin seceta si acum sunt confruntati cu situatii…

- “Am discutat aseara cu comisarul european pentru Agricultura si dezvoltare rurala Janusz Wojciechowski despre problema despagubirilor ridicole primite de fermierii romani afectati de importurile de cereale din Ucraina. (…) Ajutorul deja decis, de 10 milioane de euro pentru fermierii romani, mult mai…

- Potrivit surselor citate de Realitatea Plus, nemulțumirile fața de activitatea lui Petre Daea in fruntea Ministerului Agriculturii s-ar manifesta chiar la nivelul conducerii PSD. Principalul motiv este legat de modul in care acesta a negociat acordarea subvențiilor europene pentru fermieri, in condițiile…