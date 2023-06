Stiri pe aceeasi tema

- SAGA Festival s-a desfașurat fara doua din capetele de afiș. Faimoșii Lil Nas X și Wiz Khalifa n-au mai venit la București spre dezamagirea a zeci de mii de participanți. SAGA Festival, evenimentul ce a zguduit Bucureștiul s-a incheiat dupa trei zile de decibeli și distracție. Din pacate, spre dezamagirea…

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Daciana Sarbu a vorbit despre investițiile pe care le face in arta. Soția lui Victor Ponta a spus totul despre pasiunea ei. Mai mult decat atat, partenera fostului premier a facut marturisiri și despre fiicele sale. Iata declarațiile vedetei!

- Europarlamentarul Nicu Stefanuta, care a facut parte dintr-o delegatie a Comisiei pentru Petitii a Parlamentului European care a vizitat Romania, a declarat ca, in urma mai multor inspecții in padurile din țara noastra concluzia a fost ca furtul de lemn este semnificativ, acesta adaugand ca pe masa…

- Investițiile de infrastructura și mediu, finanțate de UE in regiunile Nord-Vest si Centru, au intrat in analiza Comisiei pentru dezvoltare regionala a Parlamentului European, ai carei deputați vor efectua o vizita de lucru in Cluj-Napoca.

- Șefa Parchetului European se teme de represalii din partea marilor infractori ai țari, fiind surprinsa la pas, pe Calea Victoriei, cu nu mai puțin de 5 bodyguarzi dupa ea. In timp ce se deplasa pe strada, Kovesi a fost insoțita de patru bodyguarzi, conform observațiilor facute de George Simion. In stilul…

- Raportat la suprafața, Bucureștiul are cel mai puțin spațiu verde din toata Romania, avertizeaza activiștii pentru mediu, care propun o Centura Verde pentru Capitala, pe modelul Vienei sau al marilor orașe din Marea Britanie. In Vestul Europei, proiectul centruilor verzi nu contribuie doar la un peisaj…

- Daciana Sarbu și Victor Ponta au impreuna doua fete. Una dintre ele este Maria, care a fost adoptata in urma cu ceva ani. Politicianul mai are un baiat din casnicia cu Roxana Ponta.Daciana Sarbu a marturisit ca au existat și perioade mai incarcate in viața ei, in care i-a fost mai dificil sa se imparta…

- Daciana Sarbu recunoaște ca incearca, pe cat posibil, sa se imparta intre viața de familie și cariera. Soția lui Victor Ponta deține o afacere cu prajituri, care ii ocupa mare parte a timpului, dar este și mama.