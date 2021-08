Dacian Cioloș vrea o evaluare a activităţii Guvernului, pe ministere Copresedintele USR PLUS Dacian Ciolos a declarat marti ca o evaluare a activitatii Guvernului trebuie facuta, iar angajamentele pe principalele masuri politice pe care actuala coalitie si le-a asumat, dar nu le-a rezolvat – desfiintarea pensiilor speciale, depolitizarea administratiei publice si desfiintarea SIIJ – vor putea fi reluate dupa incheierea campaniei interne din PNL si USR PLUS. „Trebuie facuta evaluarea activitatii Guvernului. Ce inteleg eu prin aceasta evaluare? Avem un program de guvernare, ne-am angajat la niste masuri, inclusiv la niste reforme, unele cu angajament politic general,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

