Dacian Cioloş: E obligatoriu să avem alegeri anticipate; ar aduce stabilitate, predictibilitate şi claritate Presedintele PLUS, Dacian Ciolos, a afirmat, duminica seara, ca, din punctul sau de vedere, este obligatoriu sa aiba loc alegeri anticipate, aceasta fiind sansa Romaniei de a iesi din situatia de instabilitate pe care o traverseaza. "Alegerile anticipate nu doar ca sunt posibile, dar avem nevoie. E obligatoriu, din punctul meu de vedere, sa avem alegeri anticipate daca ne gandim la Romania si daca ne gandim la ceea ce trebuie facut in tara, nu la interesele unora sau altora. Politica n-o faci pentru tine, n-o faci pentru partidul tau, politica o faci ca sa schimbi lucrurile in bine in tara. (...)… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

