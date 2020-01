Stiri pe aceeasi tema

- Dacian Ciolos sustine ca alegerile anticipate sunt singura alternativa la actualul impas politic. Liderul PLUS ii sugereaza prim-ministrului Ludovic Orban sa isi asume raspunderea in Parlament pe mai multe proiecte de lege de reforma, inclusiv pentru alegerea primarilor in doua tururi, iar in cazul…

- Liderul PLUS, Dacian Ciolos, spune ca actualul guvern "nu va reusi sa duca la bun sfarsit nicio reforma consistenta" pentru ca nu exista o majoritate in Parlament pentru acest lucru. El afirma ca i-a sugerat premierului Ludovic Orban sa vina cu propunerile de reforme in Parlament, iar daca nu exista…

- Dan Barna scrie, intr-un mesaj postat pe Facebook, ca Guvernul Orban ar fi trebuit sa-și asume raspunderea și pe legea pentru alegerea primarilor in doua tururi de scrutin, in condițiile in care...

- Ludovic Orban a anunțat ca Guvernul iși va asuma raspunderea pentru abrogarea Legii recursului compensatoriu. Totodata, Guvernul iși va asuma raspunderea pentru prorogarea termenului de intrare in vigoare a pensionarii anticipate a magistraților, conform Mediafax.Citește și: Pagina de Facebook…

- Copresedintii Aliantei USR-PLUS, Dan Barna si Dacian Ciolos, au declarat luni ca sustin in continuare necesitatea ca in Romania sa fie organizate alegeri parlamentare anticipate."Daca vom avea un an de zile guvernare PNL, cu PSD atacandu-i legitim, ca vor fi in opozitie, ne vom trezi la…

- "Victor Ponta il catalogheaza drept tradator și vanzator pe Tudose pentru ca a anunțat ca susține investirea Guvernului Orban. Cred ca tradare inseamna altceva in cazul de fața. A nu susține Guvernul Orban inseamna sa o lași la butoane pe Dancila, care conduce un guvern antinațional, incompetent,…